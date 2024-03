HQ

I 1981 kidnappet Donkey Kong den fagre Pauline, og en viss rørlegger ved navn Jumpman (senere kjent som Mario) kom til unnsetning for å berge henne. Da Super Mario Bros. kom ut i 1985 hadde tydeligvis dette forholdet gått skeis, for nå ville Mario heller legge ut på eventyr for å redde prinsesse Peach i stedet.

Siden den gang har Peach gått fra å ha en passiv rolle som jomfru i nød til å bli en mer aktiv deltaker i Marios eskapader, og utenom plattformspill som Super Mario Bros. Wonder har hun fått prøve seg som golfspiller, sportsutøver og sjåfør. Alt dette har likevel vært i skyggen av Mario, inkludert DS-spillet Super Princess Peach fra 2005, et spill hvor Peach måtte ut på eventyr for å redde Mario ved hjelp av ... følelsene sine. Derfor er det forfriskende at den 39 år gamle regenten nå får prøve seg i sitt eget eventyr i Princess Peach: Showtime!, et spill hvor Mario ikke er nevnt engang (og dermed den første Peach-opptredenen som passerer Bechdel-Wallace-testen).

Som enhver monark med respekt for seg selv er Peach opptatt av kultur, så når hun får en invitasjon til en teaterforestilling ved Sparkle-teateret legger hun ut på reise. Den kulturelle utflukten tar brått en dramatisk vending da ei heks ved navn Grape sperrer av hele teateret og slipper løs sine håndlangere i Sour Bunch for å skape sine egne forvrengte utgaver av forestillingene. Ved hjelp av stjerneskuespilleren Stella (en stjerne både billedlig og bokstavelig talt) må Peach innta scenen for å overvinne Grape og gjenåpne teateret.

Som i de fleste plattformspill fra Nintendo er ikke historien stort mer enn en kulisse, og i Princess Peach: Showtime! er dette mer enn bare et beskrivende bilde. På samme måte som at hele Super Mario Bros. 3 egentlig er et teaterstykke, foregår handlingen i dette spillet på ulike teaterscener med alt dette innebærer av scenetepper, rekvisitter og ting som åpenbart henger fra taket i "usynlige" tråder. Dette åpner i tur for rik variasjon og en sjarmerende lek med omgivelsene som er helt i tråd med stilen til Good-Feel, som tidligere har gitt oss kreative og lekne spill som Yoshi's Woolly World, Yoshi's Crafted World og Kirby's Epic Yarn.

Lek og sjarm er nøkkelordene her, for det er vanskelig å ikke bli glad av den lystige tonen som gjennomsyrer hele Princess Peach: Showtime!. Her er alt fra de søte lokale skapningene, de til tider litt banale forsøkene på å skape dramatiske teaterstykker og den jazzete musikken bare noen av komponentene som sørger for å formidle en positiv stemning over hele spillopplevelsen. Det hele er åpenbart rettet mot et yngre publikum, men også lekne voksne vil finne mye å glede seg over i presentasjonen her.

Det største trekkplasteret i spillet er imidlertid de ulike kostymene Peach får i hvert teaterstykke, som gir henne unike krefter og egenskaper. Her får du alt fra actionorienterte antrekk som musketer og ninja til langt rolige roller som baker og detektiv, og hvordan du spiller deg gjennom de ulike teaterstykkene kommer an på hvilket antrekk du får og tema som teaterstykket har. I ninja-rollen må Peach snike seg i gress og kamuflere seg i tråd med omgivelsene, mens baker-roller handler om å piske krem og dekorere kaker som kan få selv den ondeste sjel til å bli frelst av søtsaker og velduftende kjeks. Også her er det mye kreativitet å spore, og ettersom hvert antrekk byr på sine helt unike måter å spille på får man også rik variasjon. Vellykkede oppdrag og en liten dose utforsking belønner deg med skinnende objekter kalt Sparkle, som du så bruker for å låse opp neste del av teateret.

Når antrekk skiftes blir også kontrollsystem forvandlet, men heldigvis er alle oppsettene konsentrert rundt bruken av bare to knapper og én styrestikke. Dette gjør naturligvis at spillet begrenser seg selv for hva som er mulig å gjøre, og Princess Peach: Showtime! byr på ingen måter på noen store utfordringer for den som måtte være på jakt etter slikt, men for spillets primære målgruppe av yngre og litt uerfarne spillere vil dette enkle systemet være midt i blinken. Med tanke på at hvert teaterstykke er forholdsvis kort vil vekslingen mellom de ulike kostymene skje forholdsvis raskt, og da er det godt at kontrollsystemet reduseres til den enkle sorten som gjør at man lett kan sette seg inn i dem.

Selv om flere av kostymene og påfølgende teaterstykker er både festlige og kreative, har spillet også noen innslag som er direkte kjedelige. Eksempelvis kan det å være detektiv høres ut som en spennende oppgave, men med en treg spillestil, langtekkelige mekanikker og litt for monoton musikk blir dette raskt en nedtur. I et spill som ikke byr på de største utfordringene er man avhengig av at alle delene av kjerneinnholdet sitter som støpt, og det er dessverre ikke tilfelle her. Det er også stusselig at spillet gir deg så lite å bruke innsamlede penger på, der alt stort sett handler om nye mønstre på kjolen til Peach eller sløyfen til Stella. Her kunne spillet med fordel kokt opp noe mer variert og spennende.

Teknologien er imidlertid der spillet er på sitt aller svakeste, med en presentasjon som lugger og hakker såpass mye at du trenger ikke mye teknologisk kunnskap for å se at her er det noe i gjære. Spillet forsøker å ligge på 30 bilder per sekund, men klarer nesten aldri å servere en stabil presentasjon. Lasteskjermene er spesielt utsatt, og selv det ikke er enormt viktig med stabil bildehastighet i disse bryter det likevel opp den gode flyten i spillopplevelsen. Den ujevne hastigheten utspiller seg både i håndholdt modus og med Switch koblet til TV-en, så her er det ingen nevneverdig forskjell mellom de ulike spillestilene. Grafisk sett er heller ikke spillet med på å skyve noen grenser, til tross for noen filmsekvenser som ser overraskende bra ut til et spill i Mario-universet å være.

Princess Peach: Showtime! er et spill med mange gode og forfriskende idéer, og dette er uten tvil et spill som vil falle i smak hos mange. Den lystige tonen, sjarmerende skapningene, de ulike kostymene og den svingende musikken viser at Nintendo helt klart bør våge å gi flere innbyggere i Mushroom Kingdom sitt øyeblikk i rampelyset. At ikke alle idéene sitter like godt og at den tekniske finpussen mangler hindrer opplevelsen fra å nå like høyt som den kunne ha vært, men dette er samtidig et spill som er lett å like og som helt sikkert vil falle i smak hos både store og små. Jeg håper Nintendo våger å eksperimentere videre med denne formelen, for selv om Princess Peach: Showtime! ikke når helt til topps er de uten tvil inne på noe.