Princess Peach: Showtime-trailer avslører noen kule forvandlinger

HQ

Super Mario Bros. Wonder er fylt med unike områder og spillmekanikker som gjorde det til en klar kandidat til årets spill for mange i fjor, men om to måneder får vi et nytt lignende spill fra Nintendo.

Princess Peach: Showtime Wonder lanseres 22. mars, og Nintendo har bestemt seg for å minne oss på dette med en ny trailer som viser noen av de forskjellige tingene vi kan gjøre og ha på oss når vår kjære prinsesse prøver ut ulike yrker og aktiviteter. Mario som rørlegger, lege og noen få andre ting er ingenting sammenlignet med dette.