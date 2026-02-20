Prins Andrew er løslatt etter arrestasjon på grunn av påstått dårlig oppførsel knyttet til Epstein

HQ

Storbritannias prins Andrew, kong Karl IIIs yngre bror, ble løslatt fra politiets varetekt etter å ha blitt arrestert mistenkt for å ha opptrådt kritikkverdig i offentlig tjeneste. Arrestasjonen er knyttet til påstander om at han skal ha gitt konfidensielle regjeringsdokumenter til den avdøde finansmannen og dømte sexforbryteren Jeffrey Epstein.

Andrew, som fylte 66 år torsdag, ble avhørt i løpet av dagen av etterforskere fra Thames Valley Police før han ble løslatt under etterforskning. Politiet undersøker påstander om at han delte sensitive rapporter i sin tid som Storbritannias spesialrepresentant for handel og investeringer. Politiet ransaket også eiendommer knyttet til ham i Øst-England.

Prins Andrew // Shutterstock

I en uttalelse sa kong Charles at han hadde hørt om arrestasjonen med " dypeste bekymring" og understreket at " loven må gå sin gang", og la til at kongefamilien ville samarbeide fullt ut med myndighetene. Arrestasjonen av en høytstående kongelig så nær tronen er uten sidestykke i moderne tid, og har intensivert granskningen av Andrews tidligere forbindelser.

Andrew har konsekvent nektet for å ha gjort noe galt i forbindelse med Epstein, og har tidligere uttrykt anger over deres vennskap. Den pågående etterforskningen er separat fra et sivilt søksmål han inngikk forlik i i USA i 2022, anlagt av Virginia Giuffre, som beskyldte ham for seksuelle overgrep, påstander han har benektet...