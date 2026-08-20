Prins Harry og Meghan forventes å flytte tilbake til Storbritannia senere denne måneden

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Etter å ha flyttet til USA tidlig i 2020 på grunn av en splittelse i den kongelige familien, skal prins Harry og Meghan, hertugen og hertuginnen av Sussex, snart flytte til Storbritannia for å bo i en ikke-kongelig bolig like utenfor London.

Ifølge BBC News forventes paret å fullføre flyttingen innen utgangen av august, da barna deres, prins Archie og prinsesse Lilibet, skal skrives inn på en britisk skole før skoleåret starter i september.

Det som ikke ser ut til å være aktuelt i forbindelse med denne flyttingen, er at paret skal gjenoppta sine kongelige plikter, noe som betyr at de vil fortsette sin mer sivile og private livsstil. Det hevdes også at kong Charles først ble informert om flyttingen søndag 16. august, til tross for at prins Harry og Meghan også besøkte Storbritannia i juli for å treffe kongen og resten av den kongelige familien.