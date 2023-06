Prinsesse Leia tror vi får se Ewan McGregor som Obi-Wan Kenobi igjen

HQ

For tre måneder siden sa Lucasfilm-presidenten Kathleen Kennedy at en ny sesong av Obi-Wan Kenobi ikke var under aktiv utviklingen, men hun påpekte at det slettes ikke er umulig vi får mer. En annen personer virker ekstremt trygg på at vi får mer.

Vivien Lyra Blair, som spilte den unge Leia i Obi-Wan Kenobi, forteller The Direct nærmest at en ny sesong av serien er godkjent:

"Vel, jeg tror mange spør meg: 'Kommer vi til å få en ny sesong med Obi-Wan?'. Og jeg tror ærlig talt at det er en mulighet, for Ewan (McGregor) bare trygler om å få gjøre en til. Han gleder seg veldig."

Blair bemerker også at hun selv gjerne vil fortsette å spille Leia:

"Jeg vet ikke hvordan jeg skulle passe inn i den, for det er veldig underforstått at hun ikke ser ham igjen før hun ber om hjelp i den fjerde filmen, A New Hope. Så jeg tror det er litt sånn, hvordan passer jeg inn i det? Så vi håper på en egen serie der. Vi tenker at det kunne vært gøy å lage en serie om Leia på Alderaan. Og jeg håper virkelig at noe sånt kan fungere."

Det er vel egentlig lettere for McGregor å komme tilbake ja. Med mindre Blair vokser opp til å bli veldig lik Carrie Fisher. Vil du mer av både Obi-Wan og Leia, eller holder det med førstnevnte?