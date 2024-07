Prinsesse Leias bikiniantrekk fra Return of the Jedi skal selges på auksjon

HQ

Hvis du er en innbitt Star Wars-fan og ønsker å eie et stykke ikonisk filmhistorie, er det kanskje på tide å grave dypt i lommeboken. Prinsesse Leias bikini fra Return of the Jedi vil bli solgt på auksjon i nær fremtid, et klesplagg som utvilsomt er et av de mest iøynefallende i filmhistorien, båret av Carrie Fisher under innspillingen på begynnelsen av 80-tallet.

Hvis du håper å få bikinien med i den lille samlingen hjemme, er prisantydningen nærmere 30 000 dollar. Auksjonen avsluttes 25. juli, og du kan sjekke den ut og by på den her.

Kunne du tenke deg å eie Leias ikoniske bikini?