Prinsesse Leias ikoniske gullbikini har blitt solgt på auksjon for 136 000 pund

Nylig rapporterte vi om nyheten om at et nytt parti med spennende Hollywood-memorabilia skulle auksjoneres ut i august. I forkant av den store auksjonen har Heritage Auctions gjennomført et mindre salg av noen få Star Wars -godbiter, deriblant den ikoniske gullbikinien som Carrie Fishers Princess Leia hadde på seg under Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi.

Bikinien endte opp med å bli solgt for rundt £136,000, og selv om det er en kjevefallende pris, er det også en dråpe i havet for prislappen som en veldig, veldig sjelden modell av et Y-Wing-skip til slutt gikk for. Heritage bemerker at denne modellen er en av to filmminiaturer, og at den aldri har sett dagens lys før, noe som så ut til å drive prisen opp monumentalt til det punktet hvor den endte opp med å bli solgt for rundt £1,2 millioner.

Spørsmålet blir om noen budkrig vil drive opp prisen på noen av de kommende auksjonene for å konkurrere med denne bemerkelsesverdige Y-Wing-figuren.

