Print I Love U er et kort psykologisk skrekkeventyr som tar omtrent et kvarter, eller 20 minutter, å spille gjennom. Det er bygget opp som en kort visuell fortelling med håndtegnede figurer, valgmuligheter og tre minispill, men la deg ikke lure av det beskjedne ytre... Dette er et av de små indieprosjektene som virker ganske uanselige før det går av sporet og setter seg fast i hodet ditt.

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Det første som slår meg, er grafikken. Den er... merkelig. Ikke på den måten som gir meg lyst til å kaste datamaskinen ut av vinduet, men snarere sjarmerende sær og personlig. « Print I Love U ser ut som et spill som våger å være akkurat det spillet det ønsker å være, uten å bekymre seg for mye om teknisk perfeksjon. Det passer faktisk perfekt her. De håndtegnede figurene og den litt uferdige, sære presentasjonen forsterker følelsen av at du har snublet over noe som egentlig ikke var ment for deg.

Og det er også selve utgangspunktet som gjør det hele så effektivt. Uten å røpe for mye begynner historien med noe som føles ganske uskyldig: en brukt bærbar PC med en ukjent tidligere eier. På datamaskinen ligger et merkelig spill laget for en jente som heter Alice, og det tar ikke lang tid før en snikende følelse av uro setter inn. Dette er ikke den typen skrekk der spillet hele tiden roper «BOO!» rett i ansiktet på deg. Gudskjelov… I stedet bygger den på hint, merkelige situasjoner og en voksende følelse av at noe ikke stemmer helt.

Det er også en underliggende følelse av tristhet som gjør at uroen setter seg litt dypere. Under den merkelige overflaten ligger noe menneskelig, og det er sannsynligvis grunnen til at jeg fortsatt tenker på spillet i etterkant. Skrekkelementet fungerer ikke bare fordi noe er skummelt, men fordi det ligger en følelsesmessig tyngde bak det.

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Minispillene som « Print I Love U er basert på, er enkle, men de rommer mange hemmeligheter. De føles ikke som påklistrede fylløvelser som utvikleren har kastet inn bare for å kunne oppgi «spillbarhet» på Steam-siden; tvert imot fungerer de faktisk innenfor den konteksten de brukes i. Fordi hele opplevelsen er så kort, slipper du også det problemet der en god idé gradvis blir slitt ned av flere timers repetisjon.

Det er kanskje «Print I Love U»s største styrke. Spillet vet nøyaktig hva det vil være, og når det er på tide å stoppe.

Etter omtrent et kvarter satt jeg der og tenkte: «Ja vel… hva i all verden var det?» Og det mener jeg som et kompliment. Så prøvde jeg det en gang til. Det finnes flere mulige avslutninger, men jeg skal ikke si mer enn det, for da ville jeg ødelegge hele poenget.

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Print I Love U kom ut av det blå og fikk meg virkelig til å tenke på en helt vanlig fredagskveld. Det er kort, intenst, personlig og til tider ubehagelig. Det er ikke et mesterverk, men det trenger det heller ikke å være. I stedet er det et lite spill, om enn et med et stort ønske om å si noe.