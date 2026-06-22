Prisen på innreisevisum til Japan blir femdoblet for alle utenlandske besøkende

HQ

Takket være den svekkede japanske yenen siden 2021 og at pandemien nå er over, slik at turister endelig kan vende tilbake til landet, har Japan hvert år sett titalls millioner turister strømme til byene og landsbygda. Dette kan imidlertid endre seg, ettersom alle utenlandske besøkende nå må betale en mye høyere avgift for visumene sine.

Ifølge BBC er dette første gang på nesten 50 år at prisen på innreisevisum har økt. Prisene har vært uendret siden 1978, men fra 1. juli vil et visum for én innreise nå koste 15 000 yen (over 70 pund), mens det tidligere kostet bare 3 000 yen. Visum for flere innreiser vil koste 30 000 yen, opp fra 6 000. «Vi forventer ikke at dette vil ha en umiddelbar innvirkning på innkommende turisme,» sa utenriksminister Toshimitsu Motegi.

Også andre avgifter knyttet til utenlandsreiser er blitt økt. Myndighetene som har presset på for avgiftsøkningene, sier at de nå ligger nærmere visumkostnadene i andre land. Hvis du ønsker å oppholde deg i Japan lenger enn en ferieperiode, vil kostnadene bli enda høyere, ettersom den øvre grensen for permanent oppholdstillatelse nå er 300 000 yen – en 30-dobling fra den tidligere grensen på 10 000 yen. Det koster nå også 100 000 yen å endre oppholdstillatelsen eller forlenge oppholdstiden.