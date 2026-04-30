Prisen på Valves Steam Machine har angivelig skutt i været internt

Nylig offentliggjorde Valve pris, hovedfunksjoner og lanseringsdato for den første av tre nye maskinvarer som skal slippes i løpet av første halvår i år. Den nye Steam Controller kommer den 4. mai, men vi mangler fortsatt lanseringsdatoer for den nye Steam Frame og den etterlengtede Steam Machine.

Ifølge Valve-lekkeren Brad Lynch har de stigende kostnadene og mangelen på RAM over hele verden ført til at Steam Machine har skutt i været i pris internt. Steam Frame er mindre berørt, men vil fortsatt se en økning.

Problemet er at vi ikke vet hva prispunktet var satt til før AI-datasentrene bestemte seg for at de trengte all verdens RAM for å fungere. Så det er vanskelig å si hvor stor prisforskjell vi vil se sammenlignet med Valves opprinnelige, interne tall.

Alt vi vet er at Steam Controller kommer ut snart. I en samtale med Polygon forklarte Valve-maskinvareingeniør Steve Cardinali hvorfor maskinvaretilbehøret ble utgitt først:

"Dette har ikke RAM i seg, og det er ikke så komplisert å begynne å komme ut av døren for oss. Vi er klare for det. Vi ønsket å bygge opp antallet slik at vi kunne prøve å ta oss av alle som vil ha en ved lansering, men det er mulig at etterspørselen etter den langt overgår forventningene våre... Vi har alltid tenkt at vi selvsagt vil at de skal fungere godt sammen - spesielt Steam Machine og Steam Controller, de er på mange måter et par som er skapt i himmelen - men vi så ingen grunn til å sende ut kontrolleren samtidig med maskinen. Den eneste harde tidsfristen var at vi ikke ønsket å sende ut Steam Machine før Steam Controller. Vi ønsker å ha den ute til Steam Machine... Det var egentlig aldri planen å sende dem ut sammen, med mindre det passet bra på den måten."