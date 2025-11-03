Prisene på DRAM stiger med 172 % i år, og økningen forventes å fortsette inn i 2026

HQ

Prisene på DRAM-minne når nå ekstraordinære høyder, og selv om dette kan skyldes masseetterspørselen fra industrien, kan du være sikker på at dette også vil påvirke forbrukerne. Produsentene begynner å rapportere om lagermangel, ettersom etterspørselen etter mer minne fra AI-sektoren fortsetter å øke i raskt tempo.

Som rapportert av DigiTimes og bekreftet av Wccftech, omstrukturerer Samsung, Micron og SK hynix produksjonsallokeringene. Samsung har stanset kontraktsprisingen for DDR5 DRAM, og det forventes at andre selskaper snart vil følge etter.

Prisene på DRAM har steget med sjokkerende 172 % bare i år, og denne trenden forventes å fortsette inn i 2026, ettersom etterspørselen ikke viser tegn til å avta. På forbrukernettsteder som Corsair og Adata ser vi at prisene har steget med 20-40 % bare i løpet av de siste ukene. Hvis du selger DRAM, ser du sannsynligvis store dollartegn i stedet, men hvis du prøver å kjøpe en ny PC eller oppgradere en gammel med mer DRAM, kan det være lurt å handle før prisene virkelig kommer ut av kontroll.