Prisene på RAM og komponenter forventes å nå et "nytt normalt nivå", og vil "aldri" bli like lave som i fjor

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Prisene på RAM har steget kraftig en stund nå, sammen med andre viktige komponenter som lagringsplass. I begynnelsen rammet dette PC-spill- og PC-byggemiljøene hardest, fordi de ikke kunne finne komponentene til samme pris som de hadde betalt noen måneder tidligere. Nå merker vi alle mangelen på RAM, og ifølge Lenovo kommer situasjonen ikke til å bli bedre med det første.

Som rapportert av ComputerBase, sa Lenovo i en nylig presentasjon at ting «aldri» vil bli som de var før. Dette var ikke ment å tas helt bokstavelig, da uttalelsen tilsynelatende ble møtt med latter fra publikum. Men inntil produksjonskapasiteten kan økes for å møte den nye etterspørselen, forventer Lenovo at vi må leve med en «ny normal» når det gjelder datakostnader.

De fleste selskaper er overbevist om at etterspørselen fortsatt vil være der i 2030-årene, og selv om noen analytikere spådde at vi kunne se prisnedganger innen 2028 eller 2030, ser det ut til at produsentene av RAM er svært overbevist om at denne trenden er kommet for å bli.

Etter hvert som AI tilpasser seg og endrer seg, er det imidlertid mulig at vi vil se prisene på enda flere komponenter skyte i været på grunn av knappheten. GPU-er, for eksempel, blir stadig mer attraktive, ettersom de kan akselerere løsninger med servere og føre til kraftigere AI-applikasjoner.

AI-bølgen som påvirker komponentprisene ser altså ikke ut til å ta slutt med det første. Du bør derfor forberede deg på å beholde PC-en og konsollene du har, da det er tvilsomt om det vil finnes et rimelig alternativ til å bytte dem ut i nær fremtid.