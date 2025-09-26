Så mye koster ROG Xbox Ally og ROG Xbox Ally X

HQ

Det er bare tre uker til lanseringen av "håndholdte Xboxer", da ROG Xbox Ally og ROG Xbox Ally X skal bli tilgjengelig den 16. oktober. Da er det forståelig at de fleste av oss har ventet på en offisiell kunngjøring om hva de to produktene faktisk vil koste etter flere rykter. Nå vet vi det endelig.

Microsoft bekrefter at ROG Xbox Ally vil koste 599,99 dollar / 799 pund / 899 euro, mens den kraftigere ROG Xbox Ally X vil ha prislappen 999,99 dollar / 499 pund / 599 euro. Norske forhandlere har i skrivende stund ikke oppgitt eksakt pris i kroner, men det sier seg selv at disse ikke blir billige.

Virker dette uansett rettferdig og fristende? Da har jeg gode nyheter, ettersom forhåndsbestillinger starter i dag.

Kunngjøringen kommer med en kort trailer som gir en rask oversikt over hva du faktisk får når du kjøper en ROG Xbox Ally eller ROG Xbox Ally X, så hva tror du? Kommer du til å skaffe deg en den 16. oktober?