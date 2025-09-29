Prislapp avslørt for ROG Raikiri II Xbox Wireless Controller

HQ

Mot slutten av uken kunngjorde Microsoft endelig prislappen for ROG Xbox Ally og ROG Xbox Ally X og begynte å ta forhåndsbestillinger. Det så ut til å prestere eksepsjonelt bra, og solgte ut nesten umiddelbart.

Kort tid etter dette ble også tilbehør til den bærbare enheten presentert, inkludert mer minne og et lagringsalternativ. Et annet tilbehør som er på trappene er ROG Raikiri II Xbox Wireless Controller, og nå er også prisen avslørt (takk Insider Gaming) - og den viser seg å være ganske dyr.

Den vanligvis svært pålitelige Bilibili_kun skriver at den vil koste 189,99 dollar i USA - men han vet fortsatt ikke når den vil bli utgitt eller hvor mye den vil koste i andre regioner. Dette tyder på at kontrolleren ikke vil bli lansert sammen med ROG Xbox Ally og ROG Xbox Ally X den 16. oktober.

Selvfølgelig kan du like gjerne spille på de bærbare Xbox-enhetene med en vanlig Xbox Series S/X-kontroller (og det er også innebygde kontroller i enheten), så dette bør betraktes som en konkurrent til andre dyrere alternativer som Razer Wolverine V2 Chroma, Turtle Beach Stealth Ultra, og selvfølgelig Xbox Elite Series 2, snarere enn et must-have.

Les mer om ROG Raikiri II Xbox Wireless Controller