Prisøkningene på PS5-konsollene har ført til en nedgang i etterspørselen

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Denne konsollgenerasjonen vil gå inn i historien som den første som endte opp med å bli langt dyrere enn den var ved lanseringen. Prisøkningen på komponenter har ført til at gaming sakte, men sikkert, blir presset ut av kategorien «hverdagshobby» og inn i en dyrere nisje, ettersom konsollkostnadene øker jevnt og trutt i ganske stor skala. Sony er ikke alene om å øke prisene på PlayStation-konsollene sine, men selskapet mener heller ikke at prisøkningene har skadet forbrukernes etterspørsel i nevneverdig grad.

I en nylig spørsmålsrunde med administrerende direktør og president i Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino, og administrerende direktør for Studio Business, Hermen Hulst, forklarte sjefene at det ikke er «realistisk» for Sony å bare ta på seg hele den økte kostnaden for komponenter uten at det får noen innvirkning på forbrukerne. Det ble også opplyst at selv om Sony ikke ønsker å gå med tap, vil selskapet følge med på markedssituasjonen. Slik det ser ut nå, ser det ikke ut til at folk har noe imot å betale betydelig mer for konsollene sine.

"Foreløpig går salget imidlertid som planlagt, og vi tror ikke dette har ført til en nedgang i etterspørselen fra kundene. Som et prinsipp har vi ikke tenkt å selge maskinvare med betydelige tap. Samtidig følger vi nøye med på markedet og fortsetter å vurdere vår tilnærming. Vi mener det er viktig for oss å gjøre vårt ytterste for å sikre at kundene fullt ut forstår verdien vi tilbyr i forhold til prisingen."

Hvordan ønsker Sony å øke denne verdien? Selskapet planlegger å utvide rekkevidden sin og nevner mobil og PC, til tross for at de har droppet sistnevnte for sine egne enkeltspillerspill. Sony ønsker også å få mer verdi ut av deg og sier at de vil fortsette å tjene penger på brukerbasen sin, ettersom de satser på økonomisk vekst i årene som kommer.