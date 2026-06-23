Prisøkninger på Nintendo Switch Online kommer i Japan allerede neste uke

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I forrige måned fikk vi vite at Nintendo fulgte i Sony og Microsofts fotspor og ville øke prisen på Nintendo Switch 2- og Switch-konsollene i september. I forbindelse med den kunngjøringen i forrige måned ble japanske fans informert om at de også ville få en prisøkning på abonnementstjenesten Nintendo Switch Online.

Ifølge en ny tweet fra Nintendos japanske avdeling blir vi minnet om at denne prisøkningen trer i kraft 1. juli. Prisen for Nintendo Switch Online som personlig abonnement stiger nå til 400 yen per måned fra 306, 1 000 yen for tre måneder og 3 000 yen for tolv måneder. Et familieabonnement for 12 måneder koster nå 5 800 yen, opp fra 4 500.

Hvis du vil ha utvidelsespakken til Nintendo Switch Online, må du betale 5 900 yen i året for et personabonnement (en økning fra 4 900) og 9 900 yen i året for et familieabonnement (også en økning på tusen yen). Siden tusen yen tilsvarer rundt 5 pund, er dette ikke en særlig stor prisøkning. Det er heller ikke sannsynlig at dette vil ramme andre regioner med det første, da dette ser ut til å skyldes svingninger i den japanske yenen, ifølge spekulasjoner på Reddit. Så alle utenfor Japan trenger ikke å bekymre seg, men de som bor i Japan vil måtte betale mer for NSO-abonnementene sine fra neste onsdag.