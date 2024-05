Prison Architect 2 bytter utvikler

HQ

Det ser ut til at forsinkelsene bare har gitt oss en idé om hva som har foregått bak kulissene i utviklingen av Prison Architect 2. Med spillet nå satt til en lansering 3. september etter den siste forsinkelsen blir det gjort enda en endring i bakgrunnen, da Double Eleven, hovedutvikleren på spillet og teamet som porterte det originale spillet til konsoll og som har jobbet med serien de siste ni årene, går videre fra franchisen og overfører utviklingsoppgaver til det tidligere supportstudioet Kokku fullt ut.

Paradox Kokku har sendt ut en uttalelse som forklarer hvorfor dette har skjedd i mer detalj, og legger til: "Da oppfølgeren besto sertifiseringen på alle plattformer, ble kontrakten oppfylt. Vi kunne imidlertid ikke finne en kommersiell avtale som fungerte for begge parter fremover, og vi ble enige om å gå hver vår vei."

Kokku har vært involvert i utviklingen av Prison Architect 2 siden i fjor høst, og får nå i oppgave å sørge for at spillet er klart til den brede lanseringen om noen måneder. Spilldirektør på Double Eleven Gaz Wright har publisert en uttalelse som bekrefter dette:

"Kokku har jobbet med oss siden gamescom i fjor for å hjelpe oss med å gjøre Prison Architect 2 klart, og har forberedt seg på å ta over stafettpinnen, noe de gjorde fullt ut i januar i år. De er like lidenskapelige som teamet vårt, med en forkjærlighet for sjangeren. I tillegg til å ferdigstille funksjoner for spillet i løpet av de siste månedene, har vi også hatt noen veldig morsomme diskusjoner sammen om ideer og innhold de kan legge til i årene som kommer."

Det er ennå ikke nevnt hva fremtiden bringer for Double Eleven, men forhåpentligvis med denne utviklingsendringen som nå er offentliggjort, kan spillet treffe sin neste planlagte lanseringsdato uten ytterligere problemer.