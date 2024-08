HQ

Utviklingen av Prison Architect 2 har ikke vært uten problemer. Kokku, som overtok utviklingen fra Double Eleven, har gjennom testgrupper innsett at de må forbedre ytelsen og innholdet i tittelen. Derfor har de gitt ut informasjon om det på X. Der får vi vite at spillets planlagte utgivelsesdato vil bli utsatt på ubestemt tid. Dette er tredje gang i år at tittelen har blitt forsinket, og vi i Gamereactor håper at det også er siste gang.

Venter du på Prison Architect 2?