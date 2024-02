Prison Architect 2 har blitt utsatt til mai

HQ

Paradox har besluttet at Prison Architect 2 ikke er helt klar til å komme i slutten av mars 2024. Simuleringsoppfølgeren har blitt forsinket og kommer nå rundt seks uker senere enn forventet, nemlig den 7. mai 2024.

Om årsaken til forsinkelsen sier Paradox: "Selv om vi allerede har stor tro på spillet, vil denne ekstra tiden gjøre det mulig for oss å fikse flere feil og optimalisere spillet ytterligere for alle plattformer. Selv om det var et alternativ å holde oss til den opprinnelige lanseringsdatoen, føler vi at det er nødvendig å bruke denne ekstra tiden for å sikre at vi kan tilby deg en smidigere opplevelse fra dag én."

For å gjøre fansen klar til lanseringen, som nå skjer senere enn forventet, vil det bli arrangert en rekke strømmekampanjer fra mars og utover for å holde fansen oppdatert om det siste utviklingsarbeidet med spillet.