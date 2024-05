Prison Architect 2: Morsomt, men ikke uten feil og mangler akkurat nå

HQ

Med tanke på alle de gangene vi tidligere har blitt brent av spill som debuterer før de egentlig er klare, enten i form av manglende innhold eller polering, er det vanskelig å se Prison Architect 2 uten store faresignaler. Dette spillet har blitt forsinket en rekke ganger, og har til og med opplevd at den mangeårige hovedutvikleren har sluttet, og at støttestudioet har tatt over hele produksjonsansvaret, alt før spillet har debutert og blitt lagt i hendene på fansen. Det er mange grunner til å være bekymret for denne oppfølgeren, og det var derfor jeg grep sjansen til å få teste det noen måneder før lansering.

Med lansering nå satt til 3. september, har utvikleren Kokku måneder til å fortsette å finpusse og forbedre denne tittelen, og det er grunnen til at noen av de klumpete elementene og ytelsesproblemene egentlig ikke plager meg altfor mye akkurat nå. Så la oss få den delen av forhåndsvisningen ut av veien til å begynne med.

I denne tidlige versjonen har jeg opplevd krasj, NPC-er som ikke fungerer som de skal, og jeg har til tider blitt litt frustrert over det vanskelige kontrollskjemaet. Og det er alt i løpet av bare noen få timers spilling. Men igjen, jeg forventer absolutt at ytelsen og problemene vil bli rettet opp i løpet av de kommende månedene, og forhåpentligvis vil også kontrollskjemaet bli glattet ut.

Det som bekymrer meg litt mer er spillets tutorial-løsning, som sliter med å oppnå sitt formål. Prison Architect 2 lærer deg hvordan du skal spille på hovedsakelig to måter. Den første er i form av popup-bokser med korte videoklipp og beskrivelser som i hovedsak fungerer som mini-manualer for hver enkelt spillmekanikk. De er informative, uten tvil, men de er også lett å glemme, lette å misforstå, og når du først har lukket dem, er de veldig vanskelige å finne og lese på nytt. Heldigvis finnes det et mer praktisk alternativ som også tjener et sekundært formål som kampanje.

Prison Architect 2Kampanjen ligner på andre ledelses- og simuleringskampanjer, i den forstand at du må jobbe deg gjennom nivåer av unike fengsler og løse problemene de er plaget med. I de første oppdragene, fem av dem hadde jeg luksusen av å oppleve under denne forhåndsvisningen, lærer spillet deg hvordan du bruker de grunnleggende konstruksjonsmekanikkene, hvordan du tildeler rom, sørger for at sikkerhetstiltakene overholdes, hvordan du ansetter ansatte og tar imot fanger, bygger strømkabler og vannrør, alle kjerneelementene for å kunne drive et fengsel selv uten å trenge spillet til å veilede deg underveis. Selv om dette er et godt premiss i teorien, overlater det mer å ønske i praksis, ettersom du i praksis tar over et fengsel, gjør noen få, svært små oppgaver som krever svært lite innsats, og så går videre til neste etter 15 minutter.

Prison Architect 2 Men spillet forsøker å få dette til å føles mer givende ved å gi deg en kontantbelønning for å fullføre disse "oppdragene", og når du tjener nok penger, blir du forfremmet til en ny rang. Hovedproblemet er at det ser ut til å være en fast sum penger som belønnes for hvert fullførte oppdrag, noe som betyr at det egentlig ikke er noe insentiv til å gjøre en best mulig jobb hver gang, ikke at det er så mye rom for å gjøre det i denne tidlige forhåndsvisningsfasen. Når alt dette kommer sammen, med de andre opplæringssystemene i tankene, gjør Prison Architect 2 ærlig talt bare en dårlig jobb med å forklare hvordan man spiller spillet, noe som uten tvil vil være en frustrasjon for de som er mindre erfarne med denne sjangeren.

På den lyse siden av saken er at hvis du kommer deg forbi den tøffe åpningsfasen, begynner spillet å vokse inn i seg selv, og det er her du begynner å se briljansen og potensialet som ligger under. Styringssystemene er dype og gir massevis av dybde, konstruksjonselementene lar deg være virkelig kreativ med design og styling, og sikkerhetsfunksjonene legger til et ekstra lag til hvordan du tilnærmer deg styring ved at du må avgjøre om hver del av fengselet ditt er sikkert ved å ha separate nøkler til unike dører, for eksempel. I tillegg til dette er det et progresjons- og nivåsystem som gjør at du kan oppgradere og låse opp nye rom til fengselet ditt ved å tjene erfaring for å fullføre kontrakter i spillet, noe som gjør underverker når det gjelder å holde deg opptatt. Og dette er alt før vi snakker om den største endringen i dette spillet sammenlignet med forgjengeren, nemlig det faktum at det er 3D og ikke lenger 2D.

Selv om jeg synes det var en viss sjarm med 2D-estetikken i det opprinnelige Prison Architect, er det ingen tvil om at overgangen til 3D betyr at spillet er mer detaljert, føles mer livlig og oppslukende, og at det føles mer naturlig å lage komplekse fengsler som består av flere etasjer. Noen ganger fører 3D-fokuset til noen klumpete møter, spesielt når du prøver å være presis med plasseringen og konstruksjonen, men jeg tror dette vil bli glemt veldig raskt med et kontrollskjema som føles litt mer intuitivt å bruke og betjene.

Når du tar alt dette i betraktning, samt det faktum at spillet støtter en Sandbox -modus der du kan la kreativiteten løpe løpsk, fellesskapsfunksjoner som gir deg tilgang til fengsler opprettet av andre spillere, og til og med måter å modifisere spillet og forbedre opplevelsen ytterligere utover de offisielle måtene som Kokku vil utforske når spillet har kommet og fokuset endres til etter lansering, er det tydelig at det er mye å glede seg til med Prison Architect 2. Det trenger de ekstra månedene som kommer for å sikre at det har den nødvendige poleringen og glansen før debuten, men eventuelle bekymringer du hadde om innholdet og måten dette spillet har blitt utviklet på, kan legges til sengs, for det er kvalitet og mye potensiale med denne oppfølgeren til Management.