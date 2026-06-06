Prison of Husks ser ut som et Soulslike fra 90-tallet, lanseres på PC i år

Future Games Show har vært stappfull av informasjon om nye og kommende videospill på tvers av indie- til AAA-spekteret. Et slikt eksempel kommer fra utvikleren Glass Head Dolls, som dukket opp på arrangementet for å presentere et nytt glimt av sin nostalgiske Souls-lignende tittel kjent som Prison of Husks.

Selv om du sannsynligvis vet hva du kan forvente av et Souls-lignende prosjekt i disse dager, er det sannsynligvis på grunn av presentasjonen og utseendet til prosjektet, som ser ut som en tittel fra 1990-tallet eller begynnelsen av 2000-tallet, hvorfor Prison of Husks får den 'nostalgiske' taggen.

Premisset for spillet er å utforske landene på Lithos Plateau, hvor målet er å oppdage hvorfor riket smuldrer opp i forfall, samtidig som du prøver å finne din tapte kjærlighet, som er avhengig av deg for å overleve.

Spillet byr på intense kamper som inkluderer pareringssystemer og ringer og brosjer som kan utstyres for å optimalisere måten du spiller på, og i en pressemelding får vi vite at "Prison of Husks har som mål å gjenskape magien ved å vandre rundt i en kompakt og tett verden full av snarveier som går i ring rundt seg selv. Avdekk hemmeligheter i hver eneste krok."

Prison of Husks forventes å lanseres på PC via Steam en gang senere i år, og det er også lovet en PlayStation-debut for spillet. Den nøyaktige lanseringsdatoen for de to versjonene er ennå ikke avslørt, men du kan se en ny trailer for spillet nedenfor.