Prison of Husks ser ut som et Soulslike fra 90-tallet, lanseres på PC i år
Utvikleren Glass Head Dolls har vist frem en ny trailer for det kommende prosjektet.
Future Games Show har vært stappfull av informasjon om nye og kommende videospill på tvers av indie- til AAA-spekteret. Et slikt eksempel kommer fra utvikleren Glass Head Dolls, som dukket opp på arrangementet for å presentere et nytt glimt av sin nostalgiske Souls-lignende tittel kjent som Prison of Husks.
Selv om du sannsynligvis vet hva du kan forvente av et Souls-lignende prosjekt i disse dager, er det sannsynligvis på grunn av presentasjonen og utseendet til prosjektet, som ser ut som en tittel fra 1990-tallet eller begynnelsen av 2000-tallet, hvorfor Prison of Husks får den 'nostalgiske' taggen.
Premisset for spillet er å utforske landene på Lithos Plateau, hvor målet er å oppdage hvorfor riket smuldrer opp i forfall, samtidig som du prøver å finne din tapte kjærlighet, som er avhengig av deg for å overleve.
Spillet byr på intense kamper som inkluderer pareringssystemer og ringer og brosjer som kan utstyres for å optimalisere måten du spiller på, og i en pressemelding får vi vite at "Prison of Husks har som mål å gjenskape magien ved å vandre rundt i en kompakt og tett verden full av snarveier som går i ring rundt seg selv. Avdekk hemmeligheter i hver eneste krok."
Prison of Husks forventes å lanseres på PC via Steam en gang senere i år, og det er også lovet en PlayStation-debut for spillet. Den nøyaktige lanseringsdatoen for de to versjonene er ennå ikke avslørt, men du kan se en ny trailer for spillet nedenfor.