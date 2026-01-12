Priyanka Chopra Jonas blir en piratdrepende en-kvinne-hær i Prime Videos The Bluff

Abonnenter på Prime Video vil snart være i butikken for en helt ny actionfilm som uten tvil vil engasjere og underholde fans. Kjent som The Bluff, dette vil være et actiontungt prosjekt som passer inn i kategorien enmannshær-type, da det ser en person overvinne enorme odds.

Teknisk sett er kanskje en-kvinne-hær en bedre beskrivelse, ettersom denne filmen følger Priyanka Chopra Jonas' heltinne når hun får i oppgave å forsvare sitt paradisiske karibiske øyhjem mot invaderende pirater som ikke ønsker noe annet enn å plyndre og røve. Som vanlig i denne typen filmer er helten ikke bare en helt vanlig person, men snarere et mystisk individ med en livsfarlig fortid...

Denne filmen, som også har talentene Karl Urban og Temuera Morrison, er regissert av Frank E. Flowers og skrevet av Flowers og Joe Ballarini, og den kommer til Prime Video den 25. februar. Mens du kan se teaser-traileren for filmen nedenfor, vil en lengre trailer gjøre sin ankomst 14. januar.