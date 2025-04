Pro Controller for Switch 2 har ganske imponerende batteriytelse

HQ

Den kommende Pro Controller for Switch 2 blir en veldig dyr affære, og Nintendo har satt en pris på £74.99/€89.99, et ganske stort steg opp fra Pro Controller for Switch 1. Nintendo sier imidlertid at den er verdt det og hevder at den er "redesignet fra bunnen av" og beskrives som et "høydepunkt av alle kontrollere".

Alt dette og mer til kan du lese om på denne lenken, men nå påpeker NintendoLife at Nintendo har lagt ut mer informasjon om den nye Pro Controller på sin nettside, og avslører blant annet hva vi kan forvente av batteriets ytelse. Det viser seg at den er sammenlignbar med den forrige modellen og vil vare i hele 40 timer - selv om størrelsen på batteriet har blitt redusert fra 1300 mAh til 1070 mAh.

Men... når batteriet til kontrolleren endelig er tømt, har vi en godbit å se frem til. Ladetiden er nesten halvert, så i stedet for å vente i seks timer på full lading, er den nå på mer håndterbare 3,5 timer. Det betyr at en hurtiglading i nødstilfeller sannsynligvis vil være mer enn nok til en hel kveld med spilling.

Vi minner forresten om at Nintendo denne gangen tilbyr full bakoverkompatibilitet, slik at du ikke trenger å kjøpe et nytt sett med Pro Controllers fra dag én, for de eksisterende vil fungere helt fint, med det forbeholdet at de ikke vil kunne starte konsollen eller brukes til den nye GameChat-funksjonen.