Pro Controller for Switch 2 kan programmeres fra spill til spill

HQ

Vi har tidligere kunnet fortelle deg om den nye Pro Controller for Switch 2, som hovedsakelig har fått oppmerksomhet for sin heftige prislapp, men som er fundamentalt redesignet, og Nintendo omtaler den internt som "høydepunktet av alle kontrollere".

Som du kanskje vet, har den to ekstra knapper på baksiden som begge er programmerbare - GL og GR - og nå får vi vite via NintendoLife at funksjonen er mer allsidig enn vi trodde. Du vil kunne lage forskjellige profiler for forskjellige spill. Da de intervjuet Nintendo of America's senior visepresident for produktutvikling og publisering, fortalte han oss :

"For meg personlig er en ting jeg automatisk vil tilordne der, å klikke i pinner. Det har jeg aldri likt. Det er fordi jeg er en så stressende spiller at jeg sannsynligvis bruker for mye kraft på de tingene uansett. Jeg er den fyren som plutselig sitter på huk. Det er fordi jeg har klemt inn venstre pinne. Så jeg kommer nok til å gå inn på de knappene for å omkode dem.

Det fine med det er at du kommer til å kunne tilordne kontrollerpreferansene dine etter spill og etter profil. Så når du har gjort det perfekt, vil profilen din være lagret neste gang du starter spillet, og du starter det opp som deg. Det kommer til å bli akkurat som den opplevelsen du vil ha."

Kjekt, og en funksjon som forhåpentligvis vil gjøre prosessen med å remappe kontrollere smidigere.