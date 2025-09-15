Pro-palestinske demonstranter invaderer Madrids gater og stopper La Vuelta a España

HQ

La Vuelta a España kunne ikke fullføre som planlagt på den siste etappen rundt Madrid sentrum. Hvert år feires Madrid-etappen av jublende fans som ønsker sykkelheltene velkommen, men ikke i år: Tusenvis av pro-palestinske tilhengere invaderte gatene og tvang myndighetene til å avslutte rittet før tiden, 60 km før målstreken (som besto av ni runder rundt en rundløype i Madrid).

Folk har protestert i La Vuelta mot deltakelsen til Israel-Premier Tech, et lag finansiert av en sionistisk milliardær, Sylvain Adams, nær venn av Benjamin Netanyahu og selvutnevnt "ambassadør for Israel". Arrangørene sa at de ikke hadde noen lovlig mulighet til å ekskludere et lag, og laget nektet å trekke seg med henvisning til at det ville skape "en farlig presedens". I frykt for sin egen sikkerhet stemte syklistene for å fortsette rittet og bare stoppe hvis de så alvorlige hendelser. Etter noen fjelletapper med noen demonstranter og blokkeringer, men ingen større hendelser, nådde rittet sitt klimaks i Madrids folkerike gater.

Det var flere scener med sammenstøt mellom demonstranter og politibetjenter. Byen kalte inn nesten to tusen politifolk, fordelt på nasjonalt politi, lokalt politi og sivilgarden, en mobilisering som ligner på NATO-toppmøtet i Madrid i 2022. De klarte imidlertid ikke å stoppe de 100 000 demonstrantene i gatene, ifølge den spanske regjeringen. 22 politibetjenter ble skadet, og to personer ble arrestert.