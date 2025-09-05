Pro-palestinske støttespillere blokkerer veien under Anglirus stigning i La Vuelta

HQ

Protester mot Israel fant igjen sted under fredagens etappe i La Vuelta a España, på rittets lengste og hardeste etappe, stigningen opp til L'Angliru. Selv om det naturlig nok var langt færre demonstranter i målområdet på toppen av fjellet i Asturias enn i Bilbao sentrum, der demonstrantene var så mange at rittet ble stoppet tidligere, klarte noen demonstranter i dag å blokkere rittet på de smale fjellveiene i rundt 30 sekunder.

Det skjedde bare 12,4 km før mål, ved starten av stigningen, og berørte syklistene Cepeda (Movistar), Jungels (Ineos) og Vinokourov (Astana). De ble flyttet av politiet, og syklistene klarte å fortsette.

Tidligere på morgenen protesterte noen mennesker med gryter og panner foran rådhuset i Cabezón de la Sal, byen der rittet startet. Og regjeringen i Asturias, regionen nord i Spania hvor dagens etappe fant sted, publiserte følgende :

"Regjeringen i Asturias oppfordrer Israel Premier Tech-laget til å trekke seg fra La Vuelta. Fyrstedømmet reduserer sin deltakelse som et tegn på avvisning: Verken presidenten eller noe medlem av regjeringsrådet vil delta på de asturiske etappene i konkurransen. Visepresidenten: "Vi kan ikke forholde oss passive i møte med massakren i Gaza. Styret ber om at enhver form for protest må være fredelig, ikke sette syklistenes sikkerhet i fare eller hindre fremdriften av arrangementet."

Israel-Premier Tech har imidlertid allerede sagt at de ikke vil forlate rittet, ettersom det ville skape en "farlig presedens", og La Vuelta-arrangørene sier at de ikke kan utvise laget på lovlig vis.