Produksjonen av Amazons Tomb Raider-serie er satt på pause etter at Sophie Turner ble skadet

Amazon Prime Videos Tomb Raider-serie har måttet stanse produksjonen, etter at stjernen og Lara Croft-skuespillerinnen Sophie Turner opplevde en skade. I skrivende stund er det uklart om Turner pådro seg skaden på settet eller ikke, men vi vet at mannskapet uansett tar de nødvendige forholdsreglene for å holde Lara utenfor ytterligere fare.

En uttalelse innhentet av Deadline lyder som følger angående Turners skade: "Sophie Turner opplevde nylig en mindre skade. Som en forholdsregel har produksjonen tatt en kort pause for å gi henne tid til å komme seg. Vi ser frem til å gjenoppta produksjonen så snart som mulig."

Det er forventet at nedstengningen kommer til å vare i rundt to uker, og at hele mannskapet får lønn under den. Vi har ingen lanseringsdato eller -vindu for Amazons Tomb Raider ennå, så selv om denne skaden forskyver den interne premieredatoen med kort tid, tviler vi på at det vil være betydelig nok til at vi vil føle noen forsinkelse. Vi håper Turner blir raskt frisk igjen. De gravene plyndrer tross alt ikke seg selv.