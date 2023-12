Produksjonen av den femte og siste sesongen av Stranger Things starter i januar

HQ

Flere kilder nær Deadline har hevdet at den femte og siste sesongen av Stranger Things skal gå i produksjon i januar. Ting er fortsatt litt i det blå, men 8. januar er angivelig den planlagte startdatoen selv om 5. januar også nevnes.

Det antas at skuespillerne for tiden befinner seg i Atlanta, der de tidligere sesongene av serien har blitt spilt inn. Opptakene skal etter sigende finne sted før jul, og produksjonen skal starte for fullt i januar.

Som du kanskje husker, skulle den femte sesongen vært i produksjon i mai, men den ble forsinket på grunn av WGA-streiken. Nå krysser vi fingrene for at alt går på skinner, slik at den siste sesongen av serien kommer på skjermen før eller siden.

Ser du frem til avslutningen av Stranger Things?