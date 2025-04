Produksjonen av Dragehuset tredje sesong har startet

HQ

Senere i år forventer vi å vende tilbake til Westeros for å oppleve en annen spinoff-historie. A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight planlegger å ha premiere i slutten av 2025, men det er ikke alt HBO har i vente for Game of Thrones fans i nær fremtid.

House of the Dragon Serien vil være tilbake før heller enn senere, og vi sier dette fordi serien allerede er tilbake i produksjon og filmer sin tredje sesong. Dette har blitt bekreftet i en kort video, der dronning Rhaenyra Targaryen selv, Emma D'Arcy, ser ut til å si følgende :

"House of the Dragon er tilbake i produksjon. Her er vi på dag én av sesong 3. Action!"

Premieredatoen for denne neste episoden er uklar, men det virker sannsynlig at HBO vil satse på ett Game of Thrones -prosjekt i året, så en premiere i 2026 (kanskje om sommeren, som sesong 2) er nok et godt bud.

Det vi også vet om den kommende sesongen er at rollelisten har blitt utvidet med to nye stjerner (ifølge Variety), nemlig Tommy Flanagan fra Sons of Anarchy og Dan Fogler fra Fantastic Beasts, som skal spille henholdsvis Ser Roderick Dustin og Ser Torrhen Manderly.