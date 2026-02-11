Produksjonen av faststoffbatterier er i ferd med å komme i gang for alvor

HQ

Ambisjonen om en elbil som kan kjøre langt over 1 000 kilometer på én lading og som kan lades helt opp på bare noen få minutter, er knyttet til overgangen til en solid state-arkitektur. Denne drastiske endringen har pågått i årevis, men nå ser det ut til at overgangen tar form.

Både QuantumScape og Factorial, to produsenter som anses som viktige i den første utrullingen av solid-state-baserte elbiler, har annonsert økte produksjonskjøringer, og begge vil nå gå fra prototyping til fullskala masseproduksjon.

Det antas at de første lett tilgjengelige modellene med faststoffbatterier vil komme i de dyrere modellene, men etter hvert forventes det at dette vil sildre nedover.

I tillegg til QuantumScape og Factorial er flere andre aktører i ferd med å klargjøre full produksjon, for eksempel Mercedes og Stellantis, i tillegg til en rekke kinesiske produsenter.

