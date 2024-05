Produksjonen av Frasier: Sesong 2 har offisielt startet

HQ

Etter mange år med rykter gjorde 90-tallsikonet Frasier (Kelsey Grammer) comeback i fjor i sin egen TV-serie. Denne gangen var han tilbake i Boston for å være sammen med sønnen Freddy (Jack Cutmore-Scott), og serien ble svært populær.

Ikke overraskende ble en andre sesong bekreftet kort tid etter at den første ble avsluttet, og produksjonen er nå i full gang. Paramount bekrefter dette i en pressemelding, der de også skriver at alle skuespillerne kommer tilbake, inkludert Peri Gilpin i rollen som fanfavoritten Roz Doyle (hun var bare med i én episode i første sesong).

Forhåpentligvis betyr dette at vi kan le av mer Frasier senere i høst - og vi krysser i hvert fall fingrene for at David Hyde Pierce dukker opp som Frasier's bror Niles i sesong to.

Som med Frasier: Sesong 1, vil du kunne følge serien på Paramount+ eller SkyShowtime (avhengig av din region).

