Produksjonen av Lee Cronins The Mummy er ferdig.

Skrekkfans vil spise godt i april 2026, da det nettopp er bekreftet at Lee Cronin har avsluttet produksjonen av sin neste film, som vil ha premiere i den måneden. For øyeblikket kjent som Lee Cronin's The Mummy, er detaljene om filmen fortsatt godt under innpakning, men vi vet at innspillingen er fullført, som Cronin selv bekrefter på Instagram.

I et nytt innlegg skriver Cronin at filmen er "all wrapped up", med et bilde av regissørstolen og en av kulissene i filmen, som helt tydelig er et slags gravkammer.

Når det gjelder hvem vi kan forvente å se i hovedrollen i dette kommende prosjektet fra regissøren Evil Dead Rise, leder Jack Reynor rollebesetningen, sammen med May Calamawy, Laia Costa, Billie Roy og flere.

Den nåværende forventede premieredatoen er 17. april 2026. Forvent en trailer sannsynligvis før utgangen av året.