Produksjonen av « Lord of the Rings: The Hunt for Gollum har offisielt startet

HQ

Etter måneder med planlegging og forberedelser er det nå offisielt bekreftet at « Lord of the Rings: The Hunt for Gollum har startet produksjonen og at innspillingen pågår i New Zealand.

Denne informasjonen ble bekreftet av Warner Bros. i en kort video der regissør Andy Serkis vises i sin fullstendige motion-capture-drakt mens han forbereder seg på å filme scener som karakteren Gollum. Dette ble deretter ledsaget av et flyover-opptak av en fjellkjede i New Zealand, der et nytt sett er bygget og står klart til bruk i prosjektet.

Vi kommer sannsynligvis ikke til å se mye mer fra filmen på en stund nå, ettersom skuespillerne og filmteamet fordyper seg i arbeidet for å sikre at filmen er klar til den planlagte premieredatoen, som fortsatt er satt til 17. desember 2027. Det vi imidlertid vet, er at Jamie Dornan er blant skuespillerne og overtar rollen som Aragorn, mens Kate Winslet gjør sin debut i Midgard, og Anya Taylor-Joy også skal spille en alv.