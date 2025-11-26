Produksjonen av One Piece sesong 3 har startet

HQ

Vi vet at One Piece kommer tilbake til Netflix i mars 2026, ettersom den andre sesongen av live-action-filmatiseringen rykker stadig nærmere. Vi vet også at en tredje sesong er på vei, og at en Cobra Kai-veteran har sluttet seg til rollebesetningen. Men når vil den starte produksjonen?

Det har allerede svaret på det spørsmålet. I et innlegg på sosiale medier er det bekreftet at produksjonen på sesong 3 har startet, og at den vil ta historien til en sandørken som nesten helt sikkert er kongeriket Arabasta.

Vi har ingen ytterligere nyheter om dette fremtidige kapittelet i showet, men du kan i det minste se teaserbildet nedenfor. For mer på One Piece, gå over her for å lese hvorfor anime tar en pause og for et glimt av Lego-settene med tema.