Produksjonen av Scooby-Doo: Origins har startet

Jinkies! Netflix har kunngjort at den første sesongen av sin live-action Scooby-Doo-serie offisielt har begynt å filme. Kjent som Scooby-Doo: Origins, utforsker dette prosjektet de formative årene til Mystery Inc. gjengen og ser hvordan de håndterer og overvinner sin første overnaturlige sak.

Denne serien vil introdusere en ny rollebesetning som Scooby-Doo-heltene, med Tanner Hagen som Shaggy, Abby Ryder Fortson som Velma, Maxwell Jenkins som Fred og Mckenna Grace som Daphne (en tilbakevendende rolle etter at skuespilleren ga uttrykk for den unge versjonen av karakteren i Scoob!) Utover dette er castingnyhetene en mye strammere affære med bare Paul Walter Hauser bekreftet for showet i en ukjent rolle. Det er også uklart hvordan Scooby-Doo vil bli vist, dvs. enten som en ekte hund eller som et animert tillegg til live-action-serien.

Med denne produksjonsnyheten har Netflix også delt den faste plottinformasjonen for showet. Du kan se dette nedenfor.

"I løpet av deres siste sommer på leirskole blir de gamle vennene Shaggy og Daphne involvert i et hjemsøkende mysterium rundt en ensom, bortkommen grand danois-valp som kan ha vært vitne til et overnaturlig mord. Sammen med den pragmatiske og vitenskapelige Velma og den merkelige, men alltid så kjekke Freddy, setter de seg fore å løse saken som trekker dem alle inn i et uhyggelig mareritt som truer med å avsløre alle hemmelighetene deres."

Et første bilde har til og med blitt delt, noe som sannsynligvis må tilfredsstille fansenes sult i noen tid, ettersom ingen premieredato er gitt, selv om 2027 sannsynligvis er et rimelig spill.