Produksjonen av Shrek 5 har begynt

Mike Myers, kjent for sin rolle som Shrek, avslørte at hans første inntrykk av filmens tittel var langt fra positivt. Etter en emosjonell visning av Saving Private Ryan, kom DreamWorks' medgrunnlegger Jeffrey Katzenberg til ham med ideen til Shrek og tittelen. Ifølge Myers var reaksjonen hans: "Det er den verste jævla tittelen jeg noensinne har hørt i hele mitt liv."

Til tross for sin innledende skepsis ble Myers imponert over filmens friske tilnærming til klassiske eventyr og dens inkluderende karakterer, spesielt Eddie Murphys portrett av Eselet. Nå, over to tiår senere, gleder Myers seg til å vende tilbake til Shrek-verdenen og har begynt å spille inn replikkene sine til Shrek 5, som etter planen skal ha premiere 1. juli 2026. Han har imidlertid ennå ikke gjenforent med sine motspillere Eddie Murphy og Cameron Diaz under produksjonen.

