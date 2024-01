Produksjonen av Tron 3 er i gang, og det første bildet fra settet er offentliggjort

HQ

Denne uken starter innspillingen av Tron 3, og regissør Joachim Rønning har delt det første bildet fra filmsettet på Instagram.

Bildet, som er delt med bildeteksten "WEEK 1 ON THE GRID", viser en tom regissørstol med seriens logo, som er opplyst av et merkelig rødt lys. Denne fargen er spesielt merkelig for serien, ettersom de tidligere Tron-filmene for det meste er opplyst i blått.

Filmen er skrevet av Jesse Wigutow og Jack Thorne, og i hovedrollene finner vi stjerneskuespillere som Jared Leto, Evan Peters, Greta Lee og Jodie Turner-Smith. Innspillingen av filmen var opprinnelig planlagt til august 2023, men ble utsatt på grunn av Writers Guild of America- og SAG-AFTRA-streikene i 2023.