Produksjonen er i gang på nyinnspillingen av Silent Hill 1 av Bloober Team

Cronos: The New Dawn er i bøkene, og vi vet at Bloober Team samarbeider med Konami nok en gang, denne gangen for å gjenskape det første Silent Hill-spillet, så når dette er tilfelle, hva er statusen for det etterlengtede prosjektet.

Som en del av en nylig samtale som ble rapportert om av polske Stockwatch, Bloober Team ble spurt om hvordan den fremtidige utviklingsplanen ser ut, som den deretter ga en oppdatering på Silent Hill og hva annet den har matlaging.

"Ledelsen" uttrykte (etter oversettelse): "Vi har to førsteparts produksjonsteam, hvorav det ene jobber med Silent Hill 1, og det andre har begynt å jobbe med et annet prosjekt. Andrepartsteamet jobber for tiden med fem prosjekter."

Dette uannonserte "andre prosjektet", er det kanskje noe annet med Konami? Svaret på det spørsmålet ser ut til å være et rungende nei, ettersom Bloober -ledelsen også forklarer at de bare inngikk en avtale med Konami om "ett prosjekt", som skulle være Silent Hill. Det kan imidlertid være en verden der Konami og Bloober Team kommer nærmere hverandre, og smelter sammen som monstrene i Cronos: The New Dawn...

Dette ble bekreftet av ledelsen da de ble spurt om det er "seriøse interesser" i å bringe de to selskapene sammen, noe de svarte: "Det er det."