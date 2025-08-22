Gamereactor

Blue Eye Samurai

Produksjonen for sesong 2 av Blue Eye Samurai har startet

Netflix har kommet med en kunngjøring med en fin ny video.

HQ

Mange av oss husker 3. november 2023, for da fikk en animert actionserie for voksne Blue Eye Samurai sin første sesong på Netflix, og serien hadde totalt 8 episoder. Serien ble en suksess, noe som betydde at en andre sesong er på vei.

I en ny video forteller skaperne Michael Green sammen med Amber Noizumi og utøvende produsent Jane Wu at produksjonen av sesong 2 har startet. Rett etter det får vi en ganske brutal sniktitt (eller en trailer?) om hva vi kan forvente oss.

Den første sesongen er tilgjengelig på Netflix, og sesong 2 er forventet å komme i 2026. Sørg for å se denne siste videoen her i Gamereactor.

HQ
Blue Eye Samurai

