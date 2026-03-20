Produksjonen har offisielt startet på live-action Assassin's Creed-serien

Vi har fulgt nøye med på utviklingen av Netflix' live-action-filmatisering av Assassin's Creed, noe de jobber med sammen med Ubisoft. Nylig rapporterte vi om nyheten om at Noomi Rapace og Sean Harris hadde sluttet seg til prosjektet, og dette kom etter den tidligere nyheten om at vi kunne forvente en større oppdatering "veldig snart". Det ser ut til at dette nå er her.

Det er bekreftet at produksjonen av serien nå har startet, og skuespillerne har dratt til Roma for å filme en serie som vil utspille seg i år 64 e.Kr., altså lenge før tiden til Ezio Auditore da Firenze og til og med Altair Ibn-La'Ahad.

I henhold til det offisielle sammendraget av serien, får vi vite følgende i en Netflix Tudum-artikkel: "Assassin's Creed er en høyoktan thriller sentrert om den hemmelige krigen mellom to skyggefulle fraksjoner - den ene er innstilt på å bestemme menneskehetens fremtid gjennom kontroll og manipulasjon, mens den andre kjemper for å bevare den frie viljen. Serien følger karakterene gjennom avgjørende historiske hendelser mens de kjemper for å forme menneskehetens skjebne."

Ser vi på hvem som skal spille i denne serien, kan du se hele rollelisten nedenfor, og som ved premieren, siden produksjonen nettopp har startet, er det ingen offisiell informasjon å legge til. En rimelig gjetning vil være at en premiere i 2027 er det tidligste vi får se denne serien.