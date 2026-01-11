Produksjonen har startet på andre sesong av Chad Powers

HQ

Hvis du lurte på hva Glen Powell holder på med for tiden, vet vi nå at Running Man -skuespilleren har returnert til Sør-Georgia for å filme andre sesong av sportskomedieserien Chad Powers.

Dette har blitt bekreftet i en ny oppdatering som avslører at produksjonen av serien nå er i gang, med planer om å etter hvert debutere i sin helhet på Hulu og Disney+ over hele verden.

Det er ikke sagt noe om den planlagte premieredatoen, men hvis innspillingen akkurat har startet, er en rimelig gjetning at serien vil komme tilbake i 2027 eller tidligst sent i 2026. Når det gjelder handlingen i denne neste runden med episoder, vil den fortsette etter cliffhanger-slutten av sesong 1 som etterlot fansen med flere spørsmål enn svar.

Hvis du ennå ikke har sett Chad Powers, sjekk ut vår anmeldelse av showet her.