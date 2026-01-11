Produksjonen har startet på andre sesong av Chad Powers
Glen Powell tar på seg protesene igjen for en ny serie episoder.
Hvis du lurte på hva Glen Powell holder på med for tiden, vet vi nå at Running Man -skuespilleren har returnert til Sør-Georgia for å filme andre sesong av sportskomedieserien Chad Powers.
Dette har blitt bekreftet i en ny oppdatering som avslører at produksjonen av serien nå er i gang, med planer om å etter hvert debutere i sin helhet på Hulu og Disney+ over hele verden.
Det er ikke sagt noe om den planlagte premieredatoen, men hvis innspillingen akkurat har startet, er en rimelig gjetning at serien vil komme tilbake i 2027 eller tidligst sent i 2026. Når det gjelder handlingen i denne neste runden med episoder, vil den fortsette etter cliffhanger-slutten av sesong 1 som etterlot fansen med flere spørsmål enn svar.
Hvis du ennå ikke har sett Chad Powers, sjekk ut vår anmeldelse av showet her.