Produksjonen har startet på andre sesong av Your Friends & Neighbors

Man må gi Apple honnør for at de har satt opp en visjon for hvordan de skal drive strømmetjenesten sin på en effektiv måte og holdt seg til den. Selv om det er noen få unntak fra formelen, som Severance, som har levert to sesonger på tre år, klarer mange av streamerens prosjekter å ankomme på en jevn basis, og tydeligvis vil Your Friends & Neighbors fortsette den trenden.

Etter at den første sesongen av showet ble pakket inn for bare noen få dager siden, har den allerede greenlit andre sesongen nå gått inn i produksjonen. Vi har fått en kort teaser om hva dette neste kapittelet i showet kan tilby i et innlegg på sosiale medier med Jon Hamm i hovedrollen, men andre detaljer holdes foreløpig under innpakning.

Dette inkluderer premieredatoen for neste runde med episoder, som en rimelig gjetning vil antyde at den vil komme en gang i 2026. Hvis du ikke har sett den første sesongen av serien, kan du sjekke ut vår anmeldelse av den her.