Produksjonskostnadene for PlayStation 6 nærmer seg 1000 dollar-grensen

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Husker du da spill var rimelig? Det er sannsynligvis alt vi vil høre fra neste generasjon spillere, ettersom prisene fortsetter å stige selv for maskiner av dagens generasjon. Hvis du håpet at ting ville bli bedre i neste generasjon, må du tenke om igjen, ettersom en innsider har bekreftet at materialkostnadene har steget med hundrevis av dollar siden de sist sjekket.

For omtrent tre måneder siden hevdet Kepler_L2 at Sony ville bruke rundt 760 dollar på å produsere PlayStation 6. I et nytt innlegg på Neogaf har han imidlertid siden bekreftet at denne prisen har steget med rundt 200 dollar. Det forventes derfor at, med materialkostnadene på opptil 1000 dollar, vil vi ikke kunne forvente en grunnpris for den nye konsollen som er mye lavere enn det.

PlayStation 5 Pro nærmer seg allerede denne kostnaden, med en grunnpris på 899,99 dollar/789,99 pund i Storbritannia. Legg til ytterligere hundre dollar på det, så har du kanskje prisen på PS6. Betyr dette at en forsinkelse er uunngåelig? Ifølge Kepler_L2 ville Sony begå en feil hvis de utsatte lanseringen av konsollen. Hvis RAM-prisene ikke kommer til å falle med det første, er det bare mulig at prisen vil stige. Hvis de derimot faller, vil ikke Sony tape mye på å lansere konsollen når de ønsker det.