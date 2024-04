Produksjonsplanen for Extraction 3 er i ferd med å bli satt opp

HQ

Selv om Netflix slipper noen absolutte stinkere, gir streameren oss også ganske mange spennende og morsomme prosjekter i disse dager. En slik filmserie som passer inn i denne kategorien er den Chris Hemsworth-ledede actionfranchisen Extraction, som nylig fikk en oppfølger som debuterte på strømmetjenesten i fjor sommer.

Filmen har tydeligvis vært en ganske stor hit for Netflix, da de deltok på Sands: International Film Festival i helgen, Russo Brothers snakket med GamesRadar + om deres kommende prosjekter og hvordan Extraction 3 er under utvikling med planlegging som for øyeblikket blir stryket.

Joe Russo nevnte at han er knyttet til prosjektet som forfatter, og at en produksjonsplan er satt til å bli låst når alle kjernemedlemmenes tidsplaner og dagbøker er bekreftet.

"Ja, vi utvikler det for øyeblikket, og finner ut av Chris' tidsplan. Sam Hargrave er tilbake som regissør. Det er en interessant franchise fordi han er en veldig emosjonelt såret karakter, så det er god historiefortelling der, tror jeg, med tanke på bakgrunnshistorien hans, og, du vet, hans forhold til vold er bygget opp rundt selvforakt og skyldfølelse. Så jeg tror det tilfører mye tekstur, noe som gjør at vi kan fortelle flere historier om ham."

Alt dette kommer samtidig som Russo Brothers også bekrefter at de er i ferd med å utvikle ideer til The Gray Man 2, og at de venter på å se et manus fra Guy Ritchie og hans team før de kan begynne å jobbe med live-action-filmen Hercules for Disney.