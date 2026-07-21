Produsenten av Castlevania-serien håper at «Belmont’s Curse» vil føre til flere nye spill i fremtiden

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I oktober får vi endelig et nytt spill i Castlevania-serien, når utviklerne av Dead Cells og The Rogue Prince of Persia, Motion Twin og Evil Empire, lanserer det piskebaserte actionspillet Castlevania: Belmont's Curse. Som en langvarig fan av serien har produsent Tsutomu Taniguchi ønsket å se dette lenge før han i det hele tatt begynte å jobbe hos Konami, og han håper vi vil få se flere nye utgivelser i serien fremover.

I et intervju med Famitsu (maskinoversatt) sa Taniguchi: «Jeg begynte å se kommentarer i fan-fellesskap og på sosiale medier fra folk som likte utforskningsbaserte actionspill, men som aldri hadde spilt Castlevania-serien. Det var også folk som hadde sett animeen, men aldri hadde spilt spillene. Som ansatt og som fan selv begynte jeg å tenke at noe måtte gjøres med dette.» Konami begynte riktignok å gi ut porteringer av de gamle spillene, men Taniguchi visste at folk ønsket seg noe helt nytt.

«Jeg tenkte også at folk ville ønske seg et nytt spill, og jeg selv ville gjerne se et, så vi planla Castlevania: Belmont's Curse. Personlig er jeg glad for at vi endelig kan levere et nytt spill, og jeg håper dette vil fortsette i fremtiden,» fortsatte han. Det er ingen garanti for at dette blir starten på en ny serie spill innenfor serien, men hvis «Belmont’s Curse» skaper stor begeistring og gode salgstall, vil vi kanskje se på dette som en ny start.

Taniguchi og teamene som jobber med spillet ser på det som en flott måte å tiltrekke seg både nye spillere og veteraner i serien. Spillets kreative leder, Emmanuel Nouaille, forklarte at selv om «Belmont's Curse» beholder Castlevanias karakteristiske utfordring, er det en følelse av rettferdighet i spillopplevelsen. «Dette spillet garanterer et visst nivå av utfordring og vanskelighetsgrad, slik at trofaste fans kan nyte det, samtidig som det gjøres tilgjengelig for nye spillere uten for mange hindringer. Spillerne lærer seg gradvis spillets mekanikk og tilegner seg ferdigheter én etter én. Spillet er utformet slik at spillerne naturlig kan utvikle seg og tilegne seg den kunnskapen og selvtilliten som trengs for å overvinne utfordringer og overleve,» sa han.

Castlevania: Belmont's Curse lanseres 15. oktober for Xbox Series X/S, PS5, PC, Nintendo Switch og Switch 2.