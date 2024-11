Produsenten av Sonic X Shadow Generations er ivrig etter å lage en nyinnspilling av Sonic the Hedgehog.

Er Sonic the Hedgehog fra 2006 det verste kapittelet i den langvarige spillserien? Det er definitivt det mest feilfylte, og mange av oss rev oss i håret i frustrasjon over manglene da det ble lansert på PlayStation 3 og Xbox 360 etter (ekstremt) høy hype for så mange år siden.

Likevel ser mange fans potensialet i det, noe Shun Nakamura, som nylig produserte Sonic X Shadow Generations, har lagt merke til. På et nylig fanarrangement i Indonesia fortalte produsenten at han og Sonic Team gjerne vil lage en ny versjon av det mye omtalte spillet.

Vil du se en nyinnspilling av "Sonic 06"?