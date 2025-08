Produsenten av Switch- og Switch 2-kassetter vil begynne å lage kassetter i forskjellige formater for å gi utgiverne valgmuligheter

HQ

Til tross for at lanseringen av Nintendo Switch 2 er et stort fremskritt på mange områder, har den ført med seg noen nye praksiser som ikke har falt i god jord hos spillerne. En av de mest bemerkelsesverdige er bruken av såkalte Game Key-kort i det fysiske Nintendo Switch 2-salget, som i utgangspunktet er en tom kassett med en launcher for å laste ned hele spillet fra Nintendos eShop via en internettforbindelse. Noe som analytikere allerede for noen uker siden begynte å påpeke at påvirket salget, og som nå etterlater oss med enda et stykke informasjon som støtter den mistanken.

Alt fordi ifølge uanalyze Macronix, produsent av fysiske Switch- og Switch 2-kassetter, har levert sin siste regnskapsrapport der de advarer om et tap på 1,276 milliarder taiwanske dollar (ca. 42 millioner amerikanske dollar), som ifølge dem skyldes valutajusteringer og innregning av lagerreduksjon. Men det viser seg at i ROM-minnesegmentet (dvs. Nintendo-konsollkassetter) rapporterte de en nedgang på 2 %. Det ser ut til at dette har fått dem til å vurdere å tilby flere versjoner med ulik lagringskapasitet til selskaper.

For øyeblikket kommer Nintendo Switch 2-kassetter bare i to versjoner, avhengig av kapasitet: 8 GB og 64 GB, noe som forklarer hvorfor mange spill i utgangspunktet har valgt Game Key Card-modellen. Men mellom dårlig salg og resultatene av forbrukerundersøkelser om Game Key Cards, kan en retur til fullstendige spillkassetter være i ferd med å akselerere.

Tror du dette kan være begynnelsen på slutten for Game Key Cards?