Produsenten av Yakuza-serien på Yakuza Kiwami 3: "Det ville være mulig å slå spillet selv om du holdt kontrolleren opp ned"

Neste uke kan fansen av den legendariske Kazuma Kiryu glede seg til det etterlengtede Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, som kommer 12. februar. Denne tittelen er ikke bare en komplett nyinnspilling av den tredje delen av Yakuza-serien, men inneholder også en tilleggshistorie, Dark Ties, som er helt ny og fokuserer på en av hovedpersonene i dette spillet.

I tillegg vil Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties bli utgitt på Nintendo Switch 2, samt PC-, PS5- og Xbox Series-versjoner, og Nintendo har viet en video fra sin nye Creator's Voice-linje til den, der den utøvende produsenten av serien i RGG Studio, Masayoshi Yokoyama, gir oss et glimt av både utviklingen av spillet og dets nye funksjoner i denne versjonen.

Sega-veteranen forteller at Yakuza Kiwami, til tross for at det er en tittel som skildrer yakuzaen og japansk organisert kriminalitet, er en historie om positive verdier som ære, familie og vennskap, og at de også har ønsket å gjøre det mer tilgjengelig enn noen gang denne gangen. Spillene i Yakuza-serien "kan til og med spilles ved å trykke på knappene med kontrolleren opp ned", sier han i intervjuet. Det er også tatt i betraktning at de for Kiwami 3 har fullstendig fornyet kampsystemet, med flere alternativer enn noen gang før.

Et annet aspekt som ifølge Yokoyama taler til fordel for denne versjonen, er at den kan bringe franchisen til et nytt publikum. "Vi skapte denne serien for voksne som er lei av videospill", begynte han. I tillegg er Kiryu en utmerket karakter som spilleren føler med, som de "slåss, leker, synger og gråter med." Nintendo Switch 2-versjonen opprettholder dessuten flyten og kvaliteten vi allerede så i Yakuza 0 Remastered og Yakuza Kiwami 1 og 2, og produsenten etterlater oss med et håpefullt budskap: "Hvis fansen vil ha mer, har vi ikke noe imot å utvide utvalget av titler," noe som allerede gir oss en anelse om at vi vil få flere nyinnspillinger i Kiwami-stil i fremtiden.

Gleder du deg til å oppleve Kiryus mest personlige eventyr til dags dato med Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties neste uke?