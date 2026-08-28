Produsenten bak Marvel Tokon innrømmer at det vil bli «ekstremt utfordrende» å få PC-spillerne tilbake

HQ

Det er ingen hemmelighet at Sonys kampspill « Marvel Tokon: Fighting Souls hadde en vanskelig start, spesielt på PC. Spillere klaget over spillets optimalisering, kravet om PSN, Sonys utviklingsverktøy, anti-cheat-systemet og mye mer – og negative brukeranmeldelser på Steam strømmet inn.

Siden den gang har spillets popularitet stupt, og ifølge SteamDB er det i dag, bare to uker senere, kun omtrent en tidel av den opprinnelige spillerbasen igjen. Spillets produsent, Takeshi Yamanaka, legger imidlertid ikke skylden på noen andre for problemene; i stedet forstår han hvor kritikken kommer fra. Han sa til VGC:

«Vi innså at problemene med PC-versjonen har skapt mye trøbbel for spillerne, og vi beklager det oppriktig, men vi kan love at vi kontinuerlig jobber svært hardt med forbedringer for fremtiden. Og vi håper at spillerne vil holde seg til oss og fortsette å skape mer spenning med Marvel Tokon.»

Han er imidlertid klar over at det vil være «ekstremt utfordrende» å vinne tilbake spillerne, og avslutter med å be om unnskyldning nok en gang:

«Jeg vil bare si at jeg setter virkelig pris på hver eneste spiller som kjøpte spillet rundt lanseringen. Og til noen spillere på PC som var så vennlige å kjøpe spillet, men som deretter opplevde disse problemene og ikke kunne spille spillet på den beste måten, og kanskje har forlatt spillet foreløpig eller til og med fått pengene tilbake. Jeg vil bare uttrykke min oppriktige unnskyldning for alle disse problemene de har opplevd.»

Hva tror du, er det helt slutt for « Marvel Tokon: Fighting Souls, eller vil populariteten komme tilbake?