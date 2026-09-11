Professor Layton and the Curious Village blir laget på nytt, med planer om lansering i 2027

Som en del av Nintendo Direct-sendingen som gikk på lufta tidligere denne uken, dukket utvikleren Level-5 opp for å avsløre den endelige og offisielle lanseringsdatoen for «Professor Layton and the New World of Steam», og det etterlengtede neste kapittelet i mysteriepussleserien kommer allerede i desember.

Det viser seg at det er enda flere Professor Layton-eventyr i vente, ettersom Level-5 i en presentasjon har avslørt en nyinnspilling av «Professor Layton and the Curious Village». I motsetning til «Professor Layton and the New World of Steam», som vi har kjent til i ganske lang tid, forventes denne nyinnspillingen å komme mye raskere, ettersom utgivelsesperioden for nyinnspillingen av «Professor Layton and the Curious Village» er satt til en gang i 2027.

Når det gjelder plattformene, kommer spillet til PC, PS5 og både Nintendo Switch 1 og 2. Når det gjelder hva denne nyutgivelsen vil tilby fans utover å bevare historien og gåtene, får vi vite at den vil introdusere nyutviklet 3D-grafikk med økt dybde og detaljer, i tillegg til forbedrede animerte mellomsekvenser i høyere oppløsning og i bredskjermformat.

Mens vi venter på at Level-5 skal offentliggjøre den endelige lanseringsdatoen, kan du se annonseringstraileren for «Professor Layton and the Curious Village Remake» nedenfor.